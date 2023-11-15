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08:00, 15 ноября 2023Экономика

Интерес россиян к микрозаймам резко вырос

«Известия»: объем микрозаймов в России в третьем квартале вырос на 18,2 процента
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Pixabay

По итогам третьего квартала совокупный объем микрозаймов в России увеличился на 18,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 348,1 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на крупнейшее объединение участников микрофинансового рынка СРО «МиР» пишут «Известия».

О возросшем интересе россиян к микрозаймам свидетельствует и значительный рост числа клиентов за тот же период — на 2,7 миллиона человек, до 19,9 миллиона. В ассоциации полагают, что такая динамика объясняется ростом популярности займов до зарплаты по сравнению с банковскими кредитами.

Вместе с тем скорость набора микрокредитов снижается. Если во втором квартале рост составлял 6,4 процента, то в третьем — 5,5 процента. Тенденция может быть связана с решениями Центробанка, который с июля ограничил максимальную ставку по такому займу до уровня 0,8 процента в сутки и 292 процента в год, а также установил предельный размер выплат на уровне 130 процентов. Данные касаются участников СРО «МиР», которые занимают 85 процентов рынка.

Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев указал, что в его компании объем кредитов в годовом выражении вырос на 42 процента и спрос остается высоким. По его мнению, на эти обстоятельства влияют привычка людей к определенной модели поведения и слабый рост реальных доходов, который не успевает за инфляцией.

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В свою очередь директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин напоминает, что с июля ключевая ставка Центробанка выросла в два раза, что автоматически привело к значительному удорожанию банковских кредитов.

В конце августа Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что клиенты российских микрофинансовых организаций (МФО) все чаще начали обращаться за крупными микрозаймами — 30 тысяч рублей и выше. О крупном микрокредите просит уже каждый шестой обратившийся.

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      Платон Щукин
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