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16:26, 15 ноября 2023Культура

Марат Башаров рассказал о своих экстрасенсорных способностях

Актер Марат Башаров рассказал о своих экстрасенсорных способностях

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российский актер, ведущий популярной программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров рассказал о наличии у себя экстрасенсорных способностей. Его слова приводит Voice.

О наличии у Башарова способностей также говорил участник программы Александр Шепс. «Спасибо, приятно услышать от такого великого экстрасенса и мага такие слова. Бывает, что и у меня какие-то видения появляются и сбываются. Думаю, я не лишен способностей. Но развивать их я не буду», — заключил актер.

Ранее артист Марат Башаров раскрыл сложности съемок «Битвы экстрасенсов». Он назвал свою работу сложной. «Моя работа тяжелая, трудная — не так-то легко заработать огромные рейтинги, которые есть у нашего шоу», — высказался Башаров.

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      Варвара Кошечкина
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