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05:00, 15 ноября 2023Россия

В России назвали возможный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей

Депутат Бессараб допустила маткапитал до 1 миллиона к 2026 году

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Материнский капитал повышается ежегодно в размере инфляции. Так, в 2024 году он будет увеличен до порядка 631 тысячи рублей на первого ребенка. К 2026, по предварительным расчетам, он может превысить один миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Маткапитал, в соответствии с российским законодательством, повышается ежегодно на процент реального уровня инфляции. То есть, это не просто процент повышения цен на квартиры, а рост цен на товары, услуги по данным Росстата. Так, с 1 февраля 2024 года он будет увеличен до почти 631 миллиона рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч на второго ребенка», — рассказала политик.

Кроме того, в 2026 году, исходя из прогноза, маткапитал на первого ребенка, по словам Бессараб, может превысить 1 миллион рублей.

«Также хочу напомнить, что у многодетных есть возможность погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей. Может быть, эту выплату имело бы смысл увеличить, но пока речи об этом не идет», — добавила депутат.

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Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать родителям пятого ребенка в семье бесплатное жилье. Также необходимо ввести скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, внедрить социальное жилье для них и ввести льготные посещения детьми из многодетных семей учреждений культуры, добавила депутат.

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      Наталия Белова
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