Депутат Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении 5 ребенка

В России предложили выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка в семье. Такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» поделилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Депутат поддержала идею освободить многодетные семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом она добавила, что необходимо работать в комплексе с другими системными мерами по поддержке многодетных семей.

«Данная мера уже интерполирована в проект Федерального закона о мерах господдержки многодетных семей, который направлен в правительство. Он был подготовлен в Государственной Думе рабочей группой. Члены Совета Федерации также участвовали в разработке этого законопроекта», — сообщила Останина.

По словам парламентария, в России необходимо ввести скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, внедрить социальное жилье для них и ввести льготные посещения детьми из многодетных семей учреждений культуры.

Мы даже предлагаем при рождении пятого ребенка выдавать бесплатное жилье Нина Останина глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

«Наконец еще одна мера: у нас сегодня материнский капитал выплачивается на первого ребенка, на второго, а на третьего ребенка — это региональная мера, где она есть. На федеральном уровне маткапитала на третьего ребенка нет и на последующих детей тоже. Если мы этот комплекс мер будем принимать, то многодетная семья почувствует заботу и внимание к себе со стороны государства», — заключила она.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России надо облегчить налоговое давление на многодетные семьи, в том числе эту категорию граждан можно освободить от уплаты НДФЛ. Также, по ее мнению, необходимо довести до логического завершения идею отдельного закона или указа президента о статусе многодетной семьи.