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13:45, 9 ноября 2023Экономика

Матвиенко предложила освободить от налогов одну категорию граждан

Спикер Совфеда Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России надо облегчить налоговое давление на многодетные семьи, в том числе эту категорию граждан можно освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом на парламентских слушаниях по вопросам поддержки рождаемости заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Также, по ее мнению, необходимо довести до логического завершения идею отдельного закона или указа президента о статусе многодетной семьи, который позволил бы улучшить и «идеологическую составляющую».

«Семья, которая имеет много детей, ну какой подоходный налог? Такие меры стимулирования, то есть точечные такие, но они очень важны для семей такого рода», — подчеркнула Матвиенко. Она объяснила, что обществу нужен от государства какой-то сигнал поддержки, престижности многодетных семей.

В сентябре депутат Госдумы Яна Лантратова призвала ежемесячно предоставлять многодетным родителям, имеющим трех и более детей в возрасте до четырех лет, дополнительные четыре оплачиваемых выходных дня.

При этом в августе инициативу о переводе многодетных родителей на четырехдневную рабочую неделю выдвинула ЛДПР, но на этой неделе комиссия российского правительства по законопроектной деятельности отклонила ее.

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      Платон Щукин
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