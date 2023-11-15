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22:43, 15 ноября 2023Мир

МИД Израиля обвинил Эрдогана в искажении реальности

Глава МИД Израиля Коэн обвинил Эрдогана в искажении реальности по вопросу Газы

Фото: Christina Fincher / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Эли Коэн раскритиковал высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, назвавшего Израиль террористом. По мнению министра, турецкий лидер не имеет права морализировать, поскольку сам придерживается двойных стандартов. Своим мнением Коэн поделился в социальной сети Х.

«Турецкий президент искажает реальность. Тот, кто привечает у себя террористов, не будет читать мораль Израилю», — высказался глава израильского МИД. По мнению дипломата, Эрдоган вновь оказывается на «неправильной стороне истории».

Ранее сообщалось, что Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС). Политика обвиняют в геноциде в секторе Газа. Об этом рассказал адвокат правящей в государстве Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк.

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