Певец Михаил Боярский передал свои доли в трех бизнесах другим людям

73-летний российский актер и певец Михаил Боярский вышел из трех своих бизнесов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, за последние полгода артист передал свои доли в трех фирмах другим людям. Летом этого года он отдал свою долю в 30 процентов в организации «Лайт» (аренда и управление имуществом) своему родственнику Николаю Боярскому. Позже переоформил свою долю в фирме «Хаус-Маркет», занимающейся подготовкой к продаже собственного нежилого недвижимого имущества, на некую Альфию Тенишеву.

Третьей организацией, из которой вышел Боярский, стал «Автотранс» (аренда и управление имуществом). Свою долю в этом бизнесе артист передал Елене Косцовой. Сообщается, что певец продолжает оставаться совладельцем компании «Авторгрупп», занимающейся деятельностью в области права.

В июле этого года стал известен размер пенсии Михаила Боярского.