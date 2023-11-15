ВСУ превратили жилые кварталы населенных пунктов Донбасса в минное поле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили жилые кварталы населенных пунктов Донбасса в сплошное минное поле, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Российские саперы отметили, что противник активно использует противопехотные мины, от которых страдает мирное население. Чаще всего им приходится иметь дело с небольшими противопехотными минами, установленными в грунте на небольшой глубине.

«В черте гражданской инфраструктуры чаще всего встречаются неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы, а в полях — противопехотные, противотанковые», — указали они.

Ранее стало известно, что ВСУ дистанционно минируют населенные пункты на границе с Луганской народной республикой (ЛНР) неразорвавшимися фрагментами кассетных боеприпасов.