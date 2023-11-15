Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:31, 15 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о минировании ВСУ жилых кварталов населенных пунктов Донбасса

ВСУ превратили жилые кварталы населенных пунктов Донбасса в минное поле

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили жилые кварталы населенных пунктов Донбасса в сплошное минное поле, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Российские саперы отметили, что противник активно использует противопехотные мины, от которых страдает мирное население. Чаще всего им приходится иметь дело с небольшими противопехотными минами, установленными в грунте на небольшой глубине.

«В черте гражданской инфраструктуры чаще всего встречаются неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы, а в полях — противопехотные, противотанковые», — указали они.

Ранее стало известно, что ВСУ дистанционно минируют населенные пункты на границе с Луганской народной республикой (ЛНР) неразорвавшимися фрагментами кассетных боеприпасов.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Гитлер XXI века» Турция обвинила премьера Израиля в геноциде палестинского народа и подала против него иск в МУС

      Венгрию призвали отказаться от российских энергоносителей

      За окраиной галактики обнаружили загадочный фосфор

      Стало известно о минировании ВСУ жилых кварталов населенных пунктов Донбасса

      Стало известно о безуспешных попытках ВСУ продвинуться в Херсонской области

      Эксперты рассказали о трех упражнениях для избавления от головокружений

      Гаспарян отреагировал на вынесенный судом в Киеве приговор

      Госдеп призвал Израиль увеличить гуманитарные паузы в секторе Газа

      Весь мир попробовал «муа-муа» и «джагу-джагу». Почему хит Кати Лель «Мой мармеладный» внезапно покорил иностранцев?

      В США ответили на данные о причастности Украины к подрывам «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости