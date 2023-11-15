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04:54, 15 ноября 2023Бывший СССР

У побережья Кинбурнской косы обнаружили морские мины ВСУ

Замглавы округа Тистол заявил о морских минах ВСУ у побережья Кинбурнской косы

Фото: РИА Новости

Замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол заявил, что морские мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области. Его слова приводит РИА Новости.

Тистол уточнил, что некоторые и морских мин выбрасывает на берег. Они стали появляться на Кинбурнской косе в середине осени после штормов. ВСУ выпустили мины со стороны Одессы в начала спецоперации, ожидая прихода Черноморского флота.

«Об этом сообщили жители косы. Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег», — отметил замглавы округа.

Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил о намерении ВСУ атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. «Это не преувеличение, а достоверная информация», — отметил он.

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      Марина Совина
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