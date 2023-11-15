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17:15, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Мизулина обвинила Моргенштерна в пиаре на ее имени

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что Моргенштерн пиарится на ее имени

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обвинила рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в пиаре на ее имени. Об артисте она высказалась в интервью проекту «Киберэтика», ролик доступен на YouTube.

Мизулина заявила, что Моргенштерн постоянно пытается спекулировать на ее имени. «В каждом интервью, в каждом сейчас уже видеоролике так или иначе упоминает, делает отсылку. Естественно, получает таким образом некую медийность», — заявила она. Руководитель ЛБИ также сравнила артиста с паразитом.

Екатерина Мизулина неоднократно критиковала Моргенштерна. В частности, в 2021 году она осудила его за заявление о бессмысленности празднования Дня Победы. Кроме того, она обвиняла артиста в пропаганде наркотиков и утверждала, что он «на подачки от иностранных заказчиков сеял насилие, грязь и зло».

Моргенштерн, в свою очередь, нередко иронизирует над Мизулиной. В частности, он в шутку утверждал, что общественный деятель «выгнала его из страны», обвинив в пропаганде наркотических веществ и получении финансирования с Запада, так как неравнодушна к нему. Он также уверял, что глава ЛБИ прикрывает свою «жажду популярности и хайпа» защитой детей в интернете, и называл ее карьеристкой.

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      Олег Давыдов
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