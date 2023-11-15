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13:16, 15 ноября 2023Россия

Москалькова предложила избавить участников СВО от долгов

Омбудсмен Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать замороженные сейчас долги участников специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 15 ноября, сообщает ТАСС.

По словам омбудсмена, взыскания по долгам военнослужащих, выполняющих служебные задачи в рамках спецоперации, в настоящее время приостановлены.

«Я предлагаю в наших рекомендациях обратиться о списании с них долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в боевых действиях, участия в специальной военной операции», — заявила Москалькова.

В апреле Татьяна Москалькова предлагала провести ревизию законов по льготам участникам спецоперации и их семьям. Речь, в частности, шла про сферу законотворчества о высшем образовании и медобслуживании ряда льготных категорий граждан.

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      Евгения Куликова
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