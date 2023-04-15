Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:43, 15 апреля 2023Россия

Москалькова предложила улучшения в законах о льготах участникам спецоперации

Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам СВО и их семьям
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам спецоперации и их семьям. В своем Telegram-канале она уточнила, что провела встречу с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, во время беседы они обсудили ряд возможных улучшений в законах.

Речь, в частности, шла про сферу законотворчества о высшем образовании и медобслуживании ряда льготных категорий граждан.

«Пришли к выводу, что настало время провести ревизию законов по льготам участникам СВО и их семьям. Многие из них принимались быстро, как того требовала ситуация», — уточнила Москалькова.

10 апреля Москалькова заявила, что побывавшие в плену российские военнослужащие смогут вернуться к родным и близким после курса реабилитации. Омбудсмен выразила благодарность бойцам. Она пообещала приложить все усилия для того, чтобы вернуть всех удерживаемых на Украине бойцов.

18 марта Татьяна Москалькова предложила давать гражданство России рожденным за границей детям россиян. Соответствующие поправки в закон «О гражданстве» она внесла в Госдуму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об электронных повестках
Российским военным в зоне СВО направили новый тип оружия
Москвич обнаружил жуков в купленных конфетах и снял их на видео
Российского прокурора арестовали по делу о взятке
В Канаде напали на только что приехавшего в страну жителя Украины
Обвиняемому в утечке данных Пентагона предрекли до 15 лет тюрьмы
В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие
Байден поручил прояснить ситуацию с арестованным по делу об утечке материалов
Байден принял решение по участию в президентских выборах
Обвиняемый в утечках материалов Пентагона имел доступ к данным с 2021 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.