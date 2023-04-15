Москалькова предложила улучшения в законах о льготах участникам спецоперации

Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам СВО и их семьям

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам спецоперации и их семьям. В своем Telegram-канале она уточнила, что провела встречу с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, во время беседы они обсудили ряд возможных улучшений в законах.

Речь, в частности, шла про сферу законотворчества о высшем образовании и медобслуживании ряда льготных категорий граждан.

«Пришли к выводу, что настало время провести ревизию законов по льготам участникам СВО и их семьям. Многие из них принимались быстро, как того требовала ситуация», — уточнила Москалькова.

10 апреля Москалькова заявила, что побывавшие в плену российские военнослужащие смогут вернуться к родным и близким после курса реабилитации. Омбудсмен выразила благодарность бойцам. Она пообещала приложить все усилия для того, чтобы вернуть всех удерживаемых на Украине бойцов.

18 марта Татьяна Москалькова предложила давать гражданство России рожденным за границей детям россиян. Соответствующие поправки в закон «О гражданстве» она внесла в Госдуму.