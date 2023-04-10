Москалькова рассказала о будущем вернувшихся из плена российских военнослужащих

Омбудсмен Москалькова: побывавшие в плену военные РФ вернутся к родным после реабилитации

Побывавшие в плену российские военнослужащие смогут вернуться к родным и близким после курса реабилитации. Об этом рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова в Telegram.

Омбудсмен выразила благодарность военнослужащим. Она пообещала приложить все усилия для того, чтобы вернуть всех удерживаемых на Украине бойцов.

В понедельник, 10 апреля, Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 106 российских военных. Позже была опубликована видеозапись с ними.

Предыдущий обмен пленными состоялся в начале марта, тогда в Россию вернулись 90 военнослужащих. В конце марта Украина передала еще пятерых раненых российских бойцов. При этом в Киеве заявили, что передачу произвели в одностороннем порядке.