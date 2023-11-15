Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:54, 15 ноября 2023Среда обитания

Москвичам назвали время прихода зимней погоды

Синоптик Шувалов спрогнозировал снег в Москве 15-16 ноября

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве в среду, 15 ноября, и четверг, 16 ноября, ожидается небольшое количество снега, его покров окажется невысоким. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя Прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Выпадет максимум один-три сантиметра осадков, предупредил синоптик. К концу недели снег растает — он испарится благодаря ясной погоде. Температура воздуха в дневное и ночное время окажется 1-4 градуса тепла. Также ожидается слабый ветер, спрогнозировал Шувалов.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказывал похолодание к концу недели. По его словам, В четверг 16 ноября в Москве будет идти снег, днем похолодает до 0-2 градусов тепла. Ночью температура упадет до минус 1 градуса. С пятницы, 17 ноября, станет холоднее — минус 1–6 градусов днем, минус 4 градуса ночью. В выходные 18 и 19 ноября температура продолжит снижаться. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметки минус 6 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Наглую» украинскую БМП уничтожили под Клещеевкой. Российский спецназ охотился на нее несколько дней

      Задержание передающего информацию Украине россиянина попало на видео ФСБ

      Участвовавшего в переговорах России и Украины олигарха заметили в Москве

      В одном городе воздух прогрелся почти до 60 градусов

      В Кремле заявили о намерении следить за встречей Байдена и Си Цзиньпина

      Передающего информацию Украине россиянина задержали сотрудники ФСБ

      В Кремле отреагировали на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

      Генерал ФСБ раскрыл возможный сценарий развития войны Израиля с ХАМАС

      В Швейцарии назвали главную проблему Украины

      В Кремле уточнили позицию о помиловании заключенных за участие в СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости