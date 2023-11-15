МО России: солдата ВСУ мобилизовали после дезертирства и условного срока

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как его повторно отправили на фронт после дезертирства и условного срока. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны (МО) России.

Как отмечает бывший военнослужащий, его мобилизовали без медкомиссии в марте текущего года в Киеве. Он попал в 120-й разведывательный батальон, в группу эвакуации, не хотел воевать и ушёл в самоволку.

Спустя три месяца к украинцу пришли следователи и заявили, что в отношении него возбуждено уголовное дело из-за оставления части. Над мужчиной состоялся суд, после которого его приговорили к условному сроку и отправили обратно на передовую.

«Мне дали 5 лет, из которых два года условно. Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся. И меня направили дальше служить. То есть, я не мог не служить. Статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон», — подчеркивает военнопленный.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы вербуют заключенных для службы в Интернациональном легионе ВСУ. По словам взятого в плен грузинского наемника, находившегося на родине в розыске с 2019 года, за службу в украинской армии ему предложили гражданство, зарплату и соцпакет.