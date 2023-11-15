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10:52, 15 ноября 2023Бывший СССР

Украинский военнопленный рассказал о вербовке заключенных в ВСУ

Военнопленный: спецслужбы вербуют заключенных в Интернациональный легион ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские спецслужбы вербуют заключенных для службы в Интернациональном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил взятый в плен грузинский наемник-снайпер Георгий Чубетидзе, воевавший на стороне ВСУ, передает ТАСС.

По его словам, в 2022 году он попал в украинскую тюрьму после драки на улице. «Я ждал суда 10 месяцев в СИЗО, потом ко мне обратились украинские контрразведчики. Они сказали, что если я пойду на контракт в международный легион, то они меня выпустят и не передадут в Грузию, потому что там я находился в розыске с 2019 года за попытку штурма парламента», — рассказал Чубетидзе.

Военнопленный уточнил, что за подписание контракта ему обещали зарплату, украинское гражданство и соцпакет. Он также добавил, что контрразведка ищет в тюрьмах иностранцев, у которых на Украине есть жены и дети, и заставляет присоединиться к ВСУ. «У меня есть дети, есть жена. Другого выбора не было, и я вступил в Вооруженные силы Украины», — пояснил Чубетидзе.

Ранее сообщалось, что два грузинских наемника-снайпера из ВСУ попали в плен к военнослужащим ВС РФ под Кременной. По словам одного из пленных, они шли сменять снайперов из Бразилии, однако заблудились и вышли на российские позиции.

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      Алевтина Запольская
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