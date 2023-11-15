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12:11, 15 ноября 2023Бывший СССР

На Украине обвинили доцента университета в сотрудничестве с Россией

СБУ: в Харькове задержан доцент университета по подозрению в сотрудничестве с РФ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове задержали 49-летнего доцента университета по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена, совершенная в условиях военного положения")», — говорится в публикации.

Уточняется, что ему грозит пожизненное заключение. По информации украинского издания Klymenko Time, задержанным оказался Валерий Радченко.

Ранее в Черкассах и Киеве за телефонный разговор силами СБУ были задержаны двое местных жителей. По версии следствия, граждане «оправдывали вооруженную агрессию РФ». Кроме того, 62-летнюю жительницу Черкасс обвинили в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении украинских войск.

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      Кристина Есикова
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