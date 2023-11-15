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17:28, 15 ноября 2023Бывший СССР

На Украине возбудили дело в отношении избивших мужчину военкомов

ГБР Украины возбудило дело по факту избиения мужчины военкомами в Одессе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении одесских военкомов, избивших одного из местных жителей после отказа брать повестку. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) республики.

«14 ноября 2023 года рядом одесских Telegram-каналов было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и силой затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки», — пишут силовики.

Сотрудники ГБР начали расследование данного инцидента. Уже допрошены очевидцы и участники произошедшего.

Военкомы подошли к мужчине на улице, а после того, как тот отказался брать повестку, — избили его на глазах у жены и малолетнего ребенка. Отбить мужчину у сотрудников военкомата попытались местные жители, оказавшиеся неподалеку.

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      Александр Курбатов
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