На Украине возбудили дело в отношении избивших мужчину военкомов

ГБР Украины возбудило дело по факту избиения мужчины военкомами в Одессе

На Украине возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении одесских военкомов, избивших одного из местных жителей после отказа брать повестку. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) республики.

«14 ноября 2023 года рядом одесских Telegram-каналов было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и силой затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки», — пишут силовики.

Сотрудники ГБР начали расследование данного инцидента. Уже допрошены очевидцы и участники произошедшего.

Военкомы подошли к мужчине на улице, а после того, как тот отказался брать повестку, — избили его на глазах у жены и малолетнего ребенка. Отбить мужчину у сотрудников военкомата попытались местные жители, оказавшиеся неподалеку.