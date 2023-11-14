На Украине военкомы избили мужчину на глазах его жены и ребенка

В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину на глазах его жены и ребенка

В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину, который отказался брать повестку. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Klymenko Time.

Помимо случайных прохожих свидетелями произошедшего оказались жена и ребенок пострадавшего. После того как мужчину попытались усадить в транспортное средство, местные жители предприняли попытку отбить земляка у военкомов.

Ранее в сеть попало видео из Житомира, на котором молодой человек избивает сотрудника военкомата на глазах его коллег, после чего спокойно уходит. Появилась информация, что после инцидента его начали разыскивать по обвинению в совершении уголовного преступления.

Кроме того, на Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию. На улицы крупных городов Украины вышли родственники мобилизованных, преимущественно женщины и дети.