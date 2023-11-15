Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:51, 15 ноября 2023Мир

Стало известно о попытках ВСУ возобновить контрнаступление

WSJ: Украина предпринимает дерзкие попытки возобновить контрнаступление
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы через Днепр для атак по российским позициям. Об этом стало известно обозревателю американского издания The Wall Street Journal Мэтью Люксмуру.

Люксмур заявил, что ВСУ совершают попытки возобновить контрнаступление «с помощью дерзких переходов через реки». По его словам, морпехи ночью переходят реку Днепр небольшими группами.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

Журналист WSJ добавил, что ВСУ стремятся усилить свое присутствие на потерянных территориях. Кроме того, Киев сосредоточился на стягивании западной военной техники. Люксмур также привел слова украинских военных, которые назвали текущую попытку наступать последней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск и еще два города. По его словам, украинская армия надеется воспользоваться «слабостями» России.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи назначили 12 экспертиз по делу Героя России Ирека Магасумова о случайном выстреле. Что известно о ситуации?

      Названа дата вывоза в Москву эвакуированных из Газы россиян

      В российских школах захотели ввести обязательный предмет семьеведение

      Фигуристка Алина Загитова вышла в свет в откровенном платье

      Гуманитарная операция БАПОР ООН в Газе прекратится из-за отсутствия топлива

      В офисе Зеленского рассказали об обещаниях США продолжить поддержку

      Синоптик назвал дату наступления зимы в Москве

      В России рассказали о причинах отказа от экспорта дрона-камикадзе «Ланцет»

      В секторе Газа заявили об обстреле больницы Израилем

      Появились подробности о сжегшей в печке ребенка после родов россиянке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости