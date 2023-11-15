Стало известно о попытках ВСУ возобновить контрнаступление

WSJ: Украина предпринимает дерзкие попытки возобновить контрнаступление

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы через Днепр для атак по российским позициям. Об этом стало известно обозревателю американского издания The Wall Street Journal Мэтью Люксмуру.

Люксмур заявил, что ВСУ совершают попытки возобновить контрнаступление «с помощью дерзких переходов через реки». По его словам, морпехи ночью переходят реку Днепр небольшими группами.

Журналист WSJ добавил, что ВСУ стремятся усилить свое присутствие на потерянных территориях. Кроме того, Киев сосредоточился на стягивании западной военной техники. Люксмур также привел слова украинских военных, которые назвали текущую попытку наступать последней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск и еще два города. По его словам, украинская армия надеется воспользоваться «слабостями» России.