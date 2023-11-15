Названа дата вывоза в Москву эвакуированных из Газы россиян

Кузнецов: эвакуированных из сектора Газа 40 россиян вывезут в Москву 16 ноября

40 россиян из сектора Газа планируют вывезти в Москву 16 ноября. Эту дату назвал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он отметил, что среди эвакуированных есть 16 детей и беременная. Все граждане были осмотрены специалистами Федерального центра катастроф российского Минздрава.

«При необходимости пациентам с неинфекционными заболеваниями, в частности, с артериальной гипертонией выданы необходимые лекарственные препараты. Все 40 человек допущены к перелету в Москву», — сказал Кузнецов.

Представитель Минздрава отметил, что состояние россиян оценивается как удовлетворительное.

До этого заместитель главы МЧС Алексей Серко пообещал, что из сектора Газа ежедневно будут вывозить по группе россиян.

Он подчеркнул, что в Каире сейчас находятся еще два самолета и что бортов достаточно, чтобы оперативно эвакуировать всех граждан и оказать им необходимую медицинскую помощь.

После того как боевики ХАМАС напали на приграничные районы Израиля 7 октября, множество россиян оказались заблокированы в палестинском анклаве. По словам пресс-секретаря представительства России при Палестинской национальной администрации Алии Зариповой, ожидают эвакуации из Газы более 500 российских граждан.