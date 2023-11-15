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09:24, 15 ноября 2023Экономика

Названы главные причины возврата россиян на прежнюю работу

РБК: россияне возвращаются на прежнюю работу из-за выгодных условий и графика

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Самой популярной причиной возврата на прежнюю работу после увольнения россияне назвали приятный коллектив и руководство. Другими главными поводами у граждан стали выгодные условия труда (22 процента) и комфортный график (18 процентов), сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса аналитиков компании «Авито Работа».

В ходе исследования эксперты выяснили, что почти треть россиян, которые меняли место работы, позже возвращались к прежнему работодателю. При этом мужчины оказались более склонными к возвращению, чем женщины (37 против 28 процентов). Аналитики уточнили, что почти каждый пятый опрошенный (22 процента) вернулся на ту же должность, с которой уходил.

В топ-5 главных причин возврата граждан на предыдущее место труда также вошли оптимальная рабочая обстановка (17 процентов) и высокая зарплата (15 процентов). В свою очередь, 15 процентов опрошенных связали возврат на прежнюю работу с удобным расположением офиса, 10 процентов — с интересными профессиональными задачами, 9 процентов — с перспективами карьерного роста, а еще 7 процентов — с сокращением на новом месте.

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Чаще других на прошлое место возвращались сотрудники сфер туризма и ресторанов (46 процентов). Высокий показатель был также зафиксирован в секторах сельского хозяйства и агропромышленности (45 процентов), маркетинга, рекламы и PR (38 процентов), а также страхования и строительства (по 37 процентов соответственно).

Во второй половине октября эксперты центра «Зарплата.ру» сообщили, что самую высокую зарплату хотели бы получать россияне в возрасте 25-34 лет — 191 тысячу рублей в месяц. Оклад мечты у граждан 19-24 лет составил в среднем 169 тысяч рублей. Аналогичные финансовые требования предъявили работники в возрасте от 45 до 54 лет и россияне старше 55 лет. В свою очередь, граждан в возрасте от 35 до 44 лет устроил бы оклад в 179 тысяч рублей.

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      Анатолий Акулов
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