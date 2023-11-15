Поляки запретили чехам обнажаться в раздевалках бассейна

Поляки из Прудника потребовали от чехов не оголяться в раздевалках их бассейна

В бассейне граничащего с Чехией польского города разразился скандал из-за того, что приезжие чехи обнажались в раздевалках. Об этом пишет портал Notes from Poland.

В небольшой город Прудник в Польше, расположенных в шести километрах от границы с Чехией, часто приезжают жители чешских деревень. Одна из причин — местный крытый бассейн «Сойка». Недавно администрация бассейна повесила специальные объявления на чешском языке, в которых потребовала от чехов не обнажаться в раздевалках рядом со шкафчиками, а делать это в специальных кабинках.

Причина, по которой чехам запретили оголяться в раздевалках, состоит в присутствии детей. По мнению поляков, это неправильно, когда дети могут видеть взрослых без одежды.

«У нас нет отдельной зоны для взрослых. Теми же раздевалками пользуются и дети с родителями или приходящие на занятия по плаванию, поэтому мы призываем соблюдать правила», — прокомментировала ситуацию Малгожата Халек-Малиновска, директор муниципального спортивного агентства Прудника.

Более либерально настроенные в отношении наготы чехи были удивлены ханжеством соседей. «В нашей стране никого не шокирует идея переодеться на глазах у детей», — сказала молодая чешка. Она подтвердила, что в «Сойке» полячки никогда не раздевались донага при ней и оставались в купальниках даже в душе. «Люди стыдятся тела. Но лучше тщательно помыться после купания ради здоровья и гигиены», — добавила она.

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