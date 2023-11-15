В женской бане поймали пробравшегося туда мужчину

Kyodo News: в Японии 43-летний мужчина попытался пробраться в женскую баню

В Японии поймали мужчину, который пробрался в женскую баню. Об этом пишет Kyodo News.

Инцидент произошел в понедельник, 13 января. 43-летнего японца заметили, когда он попытался войти в женское отделение банного комплекса на горячих источниках в городе Нагасима, префектура Миэ. В это время там находились женщины.

Менеджер комплекса вызвал полицию. После задержания подозреваемый не стал отрицать, что проник в женскую баню. По утверждению полицейских, он заявил, что в душе считает себя женщиной, поэтому не понимает, почему ему туда нельзя.

Мужчину подозревают в незаконном проникновении в помещение. Kyodo News не уточняет, какое наказание ему может грозить.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре начался суд над 20-летним мужчиной, который десятки раз незаметно заглядывал под юбку начальницы. За два месяца ему удалось снять больше тысячи фотографий и два видео, на которых видны бедра и нижнее белье пострадавшей.