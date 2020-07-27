Извращенец десятки раз незаметно заглядывал под юбку начальницы

В Сингапуре начался суд над 20-летним мужчиной, который десятки раз незаметно заглядывал под юбку начальницы. Об этом сообщает Yahoo News Singapore.

Извращенца поймали с поличным в октябре 2019 года. Это произошло, когда он в очередной раз подкрался к начальнице сзади, направил камеру своего телефона под ее юбку и снял десять кадров. Женщина заметила, что ее снимают, оттолкнула злоумышленника и отобрала у него телефон. Затем на место происшествия вызвали полицию.

Мужчину арестовали и изъяли у него телефон и планшет. После изучения их содержимого оказалось, что он 21 раз заглядывал под юбку своей начальницы. За два месяца ему удалось снять больше тысячи фотографий и два видео, на которых видны бедра и нижнее белье пострадавшей.

На суде злоумышленник признал вину в 21 случае оскорбления женского достоинства. В Сингапуре это правонарушение карается тюремным заключением на срок до одного года и штрафом. Поскольку оно было совершено многократно, наказание может быть удвоено.

В феврале сообщалось, что злоумышленник из американского города Апопка нападал на женщин, заглядывал под юбки и лизал черепаху. При последнем аресте он объяснил, что таким образом он щекочет себе нервы и пытается заполнить пустоту в отношениях с женщинами.