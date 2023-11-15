Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:31, 15 ноября 2023Мир

Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма

Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: XinHua / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции Реджипа Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нетаньяху, Израиль не собирается слушать нотации Эрдогана, который «бомбил турецкие деревни» на территории своей же страны.

Так израильский премьер отреагировал на заявление турецкого президента о том, что Израиль — террористическое государство. Также Эрдоган назвал ХАМАС легитимной политической силой.

Накануне Турция подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС). Адвокат правящей Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк назвал премьера Израиля Гитлером XXI века.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер один из потерпевших по делу о теракте против военкора Татарского. Что известно о процессе над Дарьей Треповой?

      В Подмосковье выставили на продажу особняк без мебели за миллиарды рублей

      Встреча Байдена и Си Цзиньпина вызвала протесты

      Эсминец ВМС США перехватил выпущенный из Йемена беспилотник

      В Госдепе заявили о необходимости вывода российских миротворцев из Карабаха

      Россия увидела угрозу в словах помощника госсекретаря США об «Арктик СПГ-2»

      Байден высказался о соперничестве США и Китая

      Студенты МГИМО сообщили об увольнении преподавателя после приглашения Урганта

      Адвокат актера Деревянко отверг обвинения в мошенничестве

      Байден встретился с Си Цзиньпином

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости