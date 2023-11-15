Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции Реджипа Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нетаньяху, Израиль не собирается слушать нотации Эрдогана, который «бомбил турецкие деревни» на территории своей же страны.

Так израильский премьер отреагировал на заявление турецкого президента о том, что Израиль — террористическое государство. Также Эрдоган назвал ХАМАС легитимной политической силой.

Накануне Турция подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС). Адвокат правящей Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк назвал премьера Израиля Гитлером XXI века.