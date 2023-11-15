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20:13, 15 ноября 2023Силовые структуры

Объявленный в розыск за педофилию российский дворник попался на поцелуях ребенка

В Петербурге на поцелуях ребенка поймали дворника, разыскиваемого за педофилию

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, работающего дворником, по подозрению в домогательствах к школьнице. Мужчина уже числился в федеральном розыске за педофилию в другом регионе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 23-летний уроженец Узбекистана приставал к 11-летней девочке утром 14 ноября недалеко от школы. Девочка рассказала матери, что незнакомый мужчина домогался ее и пытался поцеловать в щеки на улице Шевченко. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ, однако, как сообщает «Фонтанка», это не первое подобное обвинение в отношении мужчины. В январе он домогался школьницы на улице Маршала Жукова в Калуге и даже был объявлен в федеральный розыск. За это время мужчина успел переехать в Петербург, встать на миграционный учет и устроиться на работу дворником.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 49-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки.

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