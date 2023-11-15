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10:42, 15 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина заподозрили в изнасиловании маленькой девочки

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 49-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 5 мая 2020 году фигурант домогался маленькой девочки. Силовики застали россиянина в доме №14 на Набережной реки Сестры. Теперь он находится в следственном изоляторе.

По факту произошедшего возбуждено дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Свердловской области житель изнасиловал 14-летнюю дочь, которая приехала к нему в гости на летние каникулы. Потерпевшая долго не рассказывала о произошедшем матери, но все это время находилась в подавленном состоянии. Через какое-то время причина вскрылась. Женщина обратилась в полицию, отца задержали.

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      Екатерина Кашурникова
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