Россиянина заподозрили в изнасиловании маленькой девочки

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки

В Санкт-Петербурге задержали 49-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 5 мая 2020 году фигурант домогался маленькой девочки. Силовики застали россиянина в доме №14 на Набережной реки Сестры. Теперь он находится в следственном изоляторе.

По факту произошедшего возбуждено дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Свердловской области житель изнасиловал 14-летнюю дочь, которая приехала к нему в гости на летние каникулы. Потерпевшая долго не рассказывала о произошедшем матери, но все это время находилась в подавленном состоянии. Через какое-то время причина вскрылась. Женщина обратилась в полицию, отца задержали.