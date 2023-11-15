Оформление кредитов в России предложили ускорить одним способом

В Госдуме предложили убрать из кредитной истории информацию о месте рождения

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об исключении из состава кредитной истории сведений о месте рождения. Сейчас рассмотрение заявок на кредит затягивается, поскольку финорганизации вынуждены вручную проверять эти сведения, следует из материалов к документу, опубликованных в электронной базе нижней палаты парламента.

Ускорить таким способом процесс оформления кредитов предлагается в связи с тем, что сведения о месте рождения физлица не включены ни в один из наборов сведений, используемых для поиска информации о человеке в соответствии с нормативными требованиями.

Как отметили авторы проекта, зачастую необходимость подачи и рассмотрения заявки на предоставление кредита в ручном режиме приводит к увеличению времени принятия решения. Речь, в частности, идет о случаях, когда населенные пункты, указанные как место рождения физического лица, уже не существуют, переименованы, либо находятся за пределами России.

Ранее юрист Петр Гусятников рассказал россиянам об алгоритме действий при случаях, когда кредитная история была испорчена по ошибке или из-за мошеннических действий.