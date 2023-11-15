Опрос показал снижение в США числа сторонников помощи Украине

Fox News: все меньше американцев поддерживают отправку финансовой помощи Киеву

Опрос, проведенный Fox News, показал снижение числа американцев, которые поддерживают отправку помощи Украине. Сейчас показатель равняется 54 процентам, в январе эту идею поддерживали 62 процентов респондентов.

Снижение происходит в основном среди сторонников Республиканской партии, среди них позитивно к отправке помощи относятся 35 процентов, в начале года был 51 процент. Среди Демократов поддержку Киеву поддерживают 76 процентов по сравнению с 79 процентами в январе.

В то же время число противников помощи Киеву выросло с 34 процентов в начале года до 43 процентов.

Число тех, кто в целом обеспокоен из-за украинского конфликта, по сравнению с январем не изменилось — 67 процентов. На пике в марте 2022 года показатель достигал 82 процентов.