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05:36, 16 ноября 2023Мир

Опрос показал снижение в США числа сторонников помощи Украине

Fox News: все меньше американцев поддерживают отправку финансовой помощи Киеву

Фото: Donald Trump/via Globallookpress.com

Опрос, проведенный Fox News, показал снижение числа американцев, которые поддерживают отправку помощи Украине. Сейчас показатель равняется 54 процентам, в январе эту идею поддерживали 62 процентов респондентов.

Снижение происходит в основном среди сторонников Республиканской партии, среди них позитивно к отправке помощи относятся 35 процентов, в начале года был 51 процент. Среди Демократов поддержку Киеву поддерживают 76 процентов по сравнению с 79 процентами в январе.

В то же время число противников помощи Киеву выросло с 34 процентов в начале года до 43 процентов.

Число тех, кто в целом обеспокоен из-за украинского конфликта, по сравнению с январем не изменилось — 67 процентов. На пике в марте 2022 года показатель достигал 82 процентов.

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      Марина Совина
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