Фермеры-холостяки совершат паломничество ради невест

The Times of India: в Индии одинокие фермеры совершат паломничество ради невест

Одинокие фермеры из Индии совершат пешее паломничество падаятру, чтобы привлечь внимание к нехватке невест. Об этом сообщает издание The Times of India.

Десятки фермеров штата Карнатака планируют совершить паломничество к святилищу в городе Мандья в надежде, что небесное вмешательство поможет им найти спутниц жизни. По словам холостяков, из-за нежелания женщин и их семей вести сельскую жизнь, они столкнулись с так называемым «кризисом невест».

Падаятру планируется совершить в декабре, спустя восемь месяцев после аналогичного паломничества другой группы мужчин. «Мы не требуем никакого приданого и заботимся о невестах, как о королевах. Но все равно ни одна семья не готова выдавать своих дочерей за нас замуж», — заявил принимавший участие в прошлом паломничестве мужчина.

Ранее сообщалось, что в Индии жених вернулся домой без невесты из-за приданого. Согласно договоренности с тестем, в него должны были войти пиджак, брюки, мотоцикл, холодильник и кулер.