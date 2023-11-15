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05:14, 15 ноября 2023Мир

Партия «Левых» в бундестаге будет распущена в декабре

Spiegel: партия «Левых» в бундестаге решила самораспуститься в декабре

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Левая партия в бундестаге Германии решила самораспуститься в декабре 2023 года после того, как часть депутатов уйдет в новое движение политика Сары Вагенкнехт, пишет Der Spiegel.

Как уточнили в партии, на данный момент существование полноценной фракции «Левых» в парламенте Германии стало невозможным. Сопредседатель партии Дитмар Барч выразил сожаление из-за этого решения, но назвал его «шансом для перегрузки». Официально партия перестанет существовать 6 декабря.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что в ФРГ преуменьшают проблему нацизма на Украине при всей показной критике правого движения.

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