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18:05, 15 ноября 2023Путешествия

Пассажирский самолет ушел на посадку с критически низким запасом топлива

Летевший в Женеву самолет Easyjet сел в Цюрихе из-за сильного ветра

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании Easyjet приземлился с критически низким запасом топлива. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Ниццы в Женеву. При заходе на посадку самолет ушел на второй круг из-за сильного ветра. Командир воздушного судна решил следовать в авиагавань в Базеле.

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Однако сесть в этом швейцарском городе лайнеру также не удалось из-за сдвига ветра. Тогда летный экипаж принял решение садиться в Цюрихе.

Отмечается, что пилоты подали сигнал бедствия, поскольку топлива воздушному судну хватало только на 18 минут полета. По данным источника, несмотря на все трудности посадка самолета прошла благополучно, никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее в ноябре разрушение асфальта во время взлета самолета бразильской авиакомпании GOL Airlines попало на видео. Непредвиденная ситуация произошла во вторник, 14 ноября, с пассажирским лайнером, летевшим из Сан-Паулу (Бразилия) в Боготу (Колумбия).

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      Фариза Бацазова
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