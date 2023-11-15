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11:30, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Дуров показал новый интерфейс Telegram

Павел Дуров анонсировал интерфейс Telegram в очках Vision Pro от Apple

Основатель Telegram Павел Дуров показал интерфейс мессенджера в дополненной реальности от американской компании Apple. Ролик, на котором видно, как выглядит новый интерфейс приложения в очках Vision Pro, он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Telegram for VisionOS», — анонсировал нововведение в подписи к ролику предприниматель.

Apple представила очки дополненной реальности Vision Pro в июне. Устройство позволяет работать в режиме смешанной реальности — добавлять перед пользователем виртуальные объекты. Стоимость нового гаджета составила 3499 долларов (около 311 тысяч рублей), девайс появится в продаже в начале 2024 года.

Apple Vision Pro имеет два чипа — M2 и R2, которые позволяют запускать приложения непосредственно на устройстве и отслеживать движения пользователя. Гарнитура управляется при помощи жестов рук и движений глаз. На очках можно запускать приложения вроде iMessage, FaceTime или Safari. Также оно может работать в режиме дублирования экрана Mac и выполнять все те же действия, что и компьютер.

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      Олег Давыдов
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