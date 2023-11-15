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13:16, 15 ноября 2023Бывший СССР

В России высказались о завершении конфликта с Украиной без мирного договора

Депутат Журова: мир не устроит завершение украинского конфликта без договора

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Завершение военного конфликта России и Украины без договора не устроит ни одну страну в мире, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о возможности окончания боевых действий без юридического документа.

«Это вообще в мире никого не устроит. Зачем нам этот очаг, как палестино-израильский конфликт? Они там договариваются на время, но масштабно не сильно все подписывают. Это все время дремлющий вулкан, он то раз — взорвался, раз — погас, он то засыпает, то просыпается. Кому это нужно?», — сказала депутат.

Тут нужно один раз и навсегда все решить, по границам, по всему и подписать это соглашение, исходя из интересов обоих стран. Только в таком контексте, в другом быть не может, чтобы к этой теме не возвращаться, потому что иначе кто-то всегда захочет этим манипулировать и спекулировать в будущем

Светлана Журовадепутат Госдумы

Как заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов изданию NV, Киев может не подписать мир с Москвой даже после завершения конфликта. По его мнению, потребуется много времени, чтобы стороны согласовали все условия, и это может растянуться на десятилетия.

В качестве примера Буданов привел российско-японские отношения. «Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — Россия и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — объяснил он.

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