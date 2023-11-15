Пенсионерка продала две квартиры в Москве ради «инвестиций»

Мошенники заставили 77-летнюю москвичку продать две квартиры в Москве

В Москве 77-летнюю женщину обманули мошенники, из-за чего она продала две квартиры ради заработка на «инвестициях». Об этом говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Сообщается, что пенсионерке позвонили злоумышленники с предложением вложить деньги в инвестиции. Женщина по их указанию открыла счет на инвестиционной платформе и прошла «видеокурс» обучения. Затем пенсионерку убедили в необходимости перевести деньги на счет. При этом на самом деле под руководством «менеджера» она перевела первый «взнос» на счет физического лица по номеру телефона.

Затем мошенники уговорили женщину продать квартиру на Люблинской улице, а полученные деньги вложить в «инвестиции» ради увеличения дохода. Женщина продала квартиру, а затем перевела полученные средства на счета физических лиц, якобы для пополнения своего инвестиционного счета.

Впоследствии жительница столицы отвезла более шести миллионов рублей якобы в офис инвестиционной компании. Он находился в одной из башен на Пресненской набережной.

Через некоторое время женщина решила забрать деньги со счета. Однако сделать этого она не смогла, поскольку ее личный кабинет оказался заблокирован. Пенсионерка связалась со своим «финансовым менеджером», который уговорил ее продать вторую квартиру. Он объяснил, что деньги якобы нужны для разблокировки счета. После этого пенсионерка продала квартиру на Шипиловской улице, деньги же отвезла в тот же офис. Злоумышленники перестали выходить на связь. Всего женщина потеряла 18,7 миллиона рублей.

Ранее в Казани две пенсионерки отдали мошеннику единственное жилье, а также часть сбережений.