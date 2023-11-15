Передающего информацию Украине россиянина задержали сотрудники ФСБ

ФСБ задержала жителя Тюменской области за передачу информации Украине

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области за передачу информации о военных объектах в регионе Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Задержанного отправили под стражу на два месяца.

По версии следствия, мужчина по заданию украинских спецслужб собирал данные о военных объектах Тюменской области и передавал сведения Киеву. За это обвиняемый получал деньги.

Ране в Красноярском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Дивногорска, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры.