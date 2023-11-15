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16:01, 15 ноября 2023Мир

Покупателей российского оружия в Африке решили переманить страны Европы

Reuters: покупателей российского оружия в Африке решили переманить страны Европы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Покупателей российского оружия в Африке решили переманить оборонные компании стран Центральной Европы. Предприятия уже ведут переговоры о новых сделках по продаже большего числа вооружений. Об этом сообщает Reuters.

Около шести чешских и польских оборонных компаний, а также правительственных чиновников рассказали о возобновлении усилий по завоеванию большей доли на африканском рынке вооружений, поскольку конфликт на Украине «отвлекает внимание России».

Хотя компании по большей части отказались описывать конкретные детали или страны, на которые они нацелены, обсуждаемые сделки включали поставки оружия, боеприпасов и другой военной техники и услуг.

По словам президента и директора промышленно-торговой группы Ассоциации оборонной промышленности и безопасности Чехии Иржи Хинека, африканские рынки являются лучшими, так как продолжают использовать советское оборудование, но нуждаются в добавлении западных технологий.

«Мы называем это вестернизацией советской продукции», — сказал он, отметив интерес со стороны новых потенциальных клиентов, которые хотят отказаться от российской или китайской техники и вестернизировать свои вооруженные силы.

Ранее научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) Великобритании Самуэль Рамани заявил, что Россия остается лидером экспорта оружия в Африку с перспективой роста объема. Отмечается, что продажи российского оружия в Африку сократились после начала конфликта на Украине, однако на Россию по-прежнему приходится 40 процентов экспорта оружия в Африку, а Ангола, Нигерия, Алжир и Мали входят в число ее основных покупателей.

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      Анжелика Бережная
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