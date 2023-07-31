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09:56, 31 июля 2023Мир

На Западе оценили объем российского экспорта оружия в Африку и его перспективы

DW: Россия остается лидером экспорта оружия в Африку с перспективой роста объема
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия остается лидером экспорта оружия в Африку с перспективой роста объема. Объем российского экспорта вооружений в африканские страны и его перспективы оценил научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) Великобритании Самуэль Рамани, сообщает Deutsche Welle (DW, признано в России иноагентом).

Отмечается, что продажи российского оружия в Африку сократились после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, однако на Россию по-прежнему приходится 40 процентов экспорта оружия в Африку, а Ангола, Нигерия, Алжир и Мали входят в число ее основных покупателей.

«Это действительно зависит от сути военных соглашений. Россия уже подписала 20 военных соглашений [на саммите «Россия — Африка»]. Некоторые из них предлагают обучение вооруженных сил и помощь в борьбе с пиратством, а некоторые фактически представляют собой поставки оружия. В ближайшие месяцы еще предстоит увидеть, что из этого выйдет соглашения», — сказал Рамани.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что африканские государства занимаются закупками у Москвы различных видов оружия. По его словам, при этом они не опасаются какого-либо давления со стороны Запада. Российский лидер также напомнил, что Министерство обороны России занимается подготовкой сотен военных из ряда африканских государств.
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    Семен Александров
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