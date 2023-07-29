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22:54, 29 июля 2023Россия

Путин рассказал о закупках африканскими странами оружия у России

Путин: африканские страны покупают оружие у России и не боятся давления Запада

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что африканские государства занимаются закупками у Москвы различных видов оружия. По его словам, при этом они не опасаются какого-либо давления со стороны Запада, сообщает ТАСС.

Ранее Путин рассказал, что провел с африканскими лидерами откровенную и полезную дискуссию по ситуации на Украине.

До этого в ходе саммита «Россия — Африка» российский лидер заявил, что Москва отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.

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