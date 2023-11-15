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14:01, 15 ноября 2023Бывший СССР

Премьер-министру Эстонии Каллас захотели объявить вотум недоверия

ERR: оппозиция готовится вынести премьер-министру Эстонии Каллас вотум недоверия

Фото: Marcelo del Pozo / Getty Images

Эстонские оппозиционные партии готовятся вынести вотум недоверия действующему премьер-министру страны Кае Каллас. Об этом сообщает портал ERR.

Инициативу о выражении недоверия лидеру страны первой озвучило руководство партии Isamaa. В среду 15 октября к ним также присоединились представители Эстонской консервативной народной партии (EKRE).

«Кая Каллас не может оставаться на своем посту. Мы подпишем заявление о выражении ей недоверия», — заявил председатель EKRE Хенн Пыллуаас.

Чтобы инициировать данное решение, оппозиции необходимо собрать подпись не менее 21 депутата Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в Эстонской Республике). Во фракцию Isamaa входят восемь депутатов, а также двое перешедших центристов. В распоряжении консерваторов, в свою очередь, находится еще 17 мандатов.

Ранее Кая Каллас заявляла, что хотела бы получить пост генсека НАТО. Возглавить североатлантический альянс действующий премьер-министр Эстонии рассчитывает после отставки Йенса Столтенберга.

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      Александр Курбатов
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