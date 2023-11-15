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01:18, 15 ноября 2023Мир

Раскрыта еще одна кандидатура на пост генсека НАТО

Politico: премьер Эстонии Каллас выразила готовность занять пост генсека НАТО
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о готовности занять должность генерального секретаря НАТО. Об этом написала газета Politico.

На мероприятии POLITICO Defense, которое организовало издание, Каллас спросили, хотела ли бы она, чтобы ее кандидатуру рассматривали на пост генсека НАТО. Она ответила «да», тем самым выразив готовность занять эту должность.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о желании занять пост генсека НАТО. Он добавил, что ему в целом интересна работа на международной позиции.

В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о последнем продлении полномочий. По его словам, после октября 2024 года они больше сохраняться не будут.

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