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22:46, 30 августа 2023Мир

Генсек НАТО заявил о последнем продлении полномочий

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что его полномочия больше продлеваться не будут
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN заявил, что продление его полномочий в июле было последним, после октября 2024 года они больше продлеваться не будут.

«Да, это мое последнее продление», — сказал он.

В июле полномочия Столтенберга продлили до 1 октября 2024 года. При этом 27 июня он заявлял, что не стремится остаться на этой должности и готов пойти на это лишь в случае крайней необходимости.

Научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Чжао Цзюньцзе считает, что следующим наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО является председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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    Марина Совина
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