В Китае высказались о неспособности НАТО выбрать нового генсека

Global Times: неспособность выбрать преемника Столтенберга отражает расхождения в НАТО

Неспособность состоящих в НАТО стран прийти к консенсусу по преемнику генерального секретаря Йенса Столтенберга отражает растущее расхождение внутри объединения. Об этом пишет китайская газета Global Times.

По словам автора, решение продлить срок полномочий Столтенберга — это попытка найти точки соприкосновения по нескольким вопросам, в том числе российско-украинскому конфликту и подходу к Китаю. Журналист указал на то, что внутри организации растут расхождения, согласовывать единые решения становится все сложнее.

Научный сотрудник института европейских исследований Китайской академии общественных наук Чжао Цзюньцзе считает, что расширение НАТО приводит к тому, что остальные страны становятся «пешками США» в сдерживании Китая. По мнению эксперта, следующим наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО является председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Она является лучшим кандидатом для добросовестного выполнения американских директив и военных стратегий в Европе», — высказался он.

3 июля стало известно, что Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год.