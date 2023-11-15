Президент Палестины обвинил Израиль в войне против существования палестинцев
Израиль ведет войну против национальной идентичности палестинцев и самого факта их существования. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас в речи по случаю 35-летия Декларации палестинской независимости, передает издание WAFA.
«Агрессивная несправедливая война, которой мы подверглись, это война против палестинского существования и палестинской национальной идентичности», — сообщил Аббас.
Глава государства подчеркнул, что первоочередной задачей властей Палестины является создание полноценного суверенного арабского государства со столицей в Иерусалиме. Также он отметил важность прекращения боевых действий и обеспечения безопасности палестинского населения.
Ранее Аббас заявил, что готов провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим.