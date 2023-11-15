Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:58, 15 ноября 2023Мир

Президент Палестины обвинил Израиль в войне против существования палестинцев

Президент Палестины Аббас: Израиль ведет войну против существования палестинцев

Фото: Christophe Ena / Reuters

Израиль ведет войну против национальной идентичности палестинцев и самого факта их существования. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас в речи по случаю 35-летия Декларации палестинской независимости, передает издание WAFA.

«Агрессивная несправедливая война, которой мы подверглись, это война против палестинского существования и палестинской национальной идентичности», — сообщил Аббас.

Глава государства подчеркнул, что первоочередной задачей властей Палестины является создание полноценного суверенного арабского государства со столицей в Иерусалиме. Также он отметил важность прекращения боевых действий и обеспечения безопасности палестинского населения.

Ранее Аббас заявил, что готов провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Китаю надоело, что США говорят одно, а делают другое» Чего ждать от встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена?

      В Ираке обстреляли ракетами американскую базу

      Названы простые способы справиться с сезонной депрессией

      Подожженного старшеклассниками 13-летнего россиянина выставили из магазина

      Российские студентки прикурили от Вечного огня и были задержаны

      В ПКР рассказали об условиях допуска россиян на Игры-2024

      Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

      В России задумали отменить комиссии за ЖКУ

      Яна Поплавская обвинила Аллу Пугачеву во лжи

      В России покажут экшн-триллер без диалогов «Немая ярость»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости