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14:26, 15 ноября 2023Силовые структуры

Проверка Генпрокуратуры заставила Wildberries изменить правила работы

Генпрокуратура: Wildberries изменил 20 правил в работе с клиентами

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Прокурорская проверка заставила российский маркетплейс Wildberries изменить правила работы с клиентами. Об этом среду, 15 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Генеральная прокуратура России.

В ходе надзорных мероприятий, организованных по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, компания изменила около 20 правил, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей.

В частности, покупатель больше не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата определен момент отказа, срок доставки можно продлевать лишь по согласованию с потребителем, теперь покупатель может отказаться от купленной продукции, в том числе от технически сложных устройств. В Wildberries уже тестируется программное обеспечение, которое позволит отменять заказ через личный кабинет.

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      Владимир Седов
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