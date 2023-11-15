«Проветриваемые» туалеты в московском лесопарке сняли на видео

Москвичи пожаловались, что в одном из лесопарков установили биотуалеты без стен

Москвичи пожаловались на то, что в одном из лесопарков столицы стоят «проветриваемые» биотуалеты без стен. Внимание на ситуацию, снятую на видео, обратил Telegram-канал «Подъем».

На записи девушка, заметившая уборные, у которых отсутствует одна из стен, назвала их «окном в Европу». Пользователи соцсетей предположили, что туалеты «с вентиляцией» находятся в лесопарке Кусково на востоке Москвы.

В московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды журналистам сообщили, что в Кускове установлены другие мобильные санузлы, а на видео попали уборные в Терлецком лесопарке. В отсутствии стен представитель ведомства обвинил вандалов. По его словам, они ломают даже те туалеты, которые починили совсем недавно.

«Жалоба была еще 9 числа — отвандалили мобильные туалеты. Мы все отремонтировали, жалобу закрыли. И на следующий день снова отвандалили. Мы опять поставили. Они их прямо закидывают в кусты, выламывают стенку. Вот мы и каждый день и приводим в норму. После этого еще пару раз ставили на место и отмывали от грязи», — поделился информацией представитель Мосприроды.

В ноябре также стало известно, что красноярские чиновники объяснили отсутствие унитазов в туалете пользой установленной вместо них чаш Генуя — напольных унитазов.