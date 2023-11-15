Путин назвал причину роста доверия россиян к выборам

Путин назвал современные стандарты голосования причиной роста доверия к выборам

Президент России Владимир Путин заявил, что использование избирательными комиссиями современных стандартов повысило уровень доверия к выборам. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

По его словам, рост уровня доверия к избирательной системе фиксируют все социологические исследования. Так, в сентябре 2022 года 69 процентов респондентов заявили, что выборы в их регионе прошли без серьезных нарушений, в целом честно.

Путин подчеркнул, что за 30 лет в сфере выборов была сформирована добротная законодательная и нормативная база, однако избирательная система продолжает совершенствоваться. Сейчас действуют более 20 электронных сервисов на порталах госуслуг и ЦИК. «Они обеспечивают качественно новый уровень доступности, прозрачности избирательных процедур и уже воспринимаются не как новация, а как привычные избирательные стандарты России», — назвал причину президент.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Известно, что 13 декабря Совфед может объявить дату выборов президента России, предположительно, 17 марта 2024 года.