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14:23, 15 ноября 2023Ценности

Раскрыты детали роскошного дня рождения племянницы Галкина с десертом «иноагент»

Кадр: Telegram-канал SHOT

Племянница юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) Алина Галкина с размахом отпраздновала день рождения в Москве. Детали роскошного торжества раскрыл Telegram-канал SHOT.

19-летняя крестница Аллы Пугачевой провела вечеринку в ресторане KAIF Provenance, который ранее принадлежал рэперу Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). Выяснилось, что аренда заведения под банкет с обслуживанием, а также оплата артистов и оборудования обошлись начинающей блогерше в миллион рублей.

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Наряду с профессиональными диджеями и барменами гостей развлекала и сама Алина с братом Гришей, который на празднике представил свой первый трек под псевдонимом Talent. Кроме того, известно, что приглашенным подавали фирменный десерт ресторана «Иноагент».

Ранее муж российской певицы Вики Цыгановой поэт Вадим Цыганов объяснил, почему Алла Пугачева и Максим Галкин уже никогда не вернутся жить в Россию.

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      Карина Черных
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