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14:56, 15 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыты детали укрывательства обвиняемой в теракте Дарьи Треповой

Укрывавший Дарью Трепову пошел на преступление по просьбе ее бывшего мужа
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге
Дарья Трепова

Дарья Трепова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Укрывавший обвиняемую в терроризме россиянку Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) познакомился с ней в день взрыва в Санкт-Петербурге. Детали в среду, 15 ноября, раскрывает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, обвиняемый в укрывательстве Дмитрий Касинцев пошел на преступление по просьбе своего друга — бывшего мужа Дарьи Дмитрия Рылова, который в это время находился за пределами РФ. Когда Дарья прибыла на указанный экс-супругом адрес на улице Федора Абрамова, то представилась Касинцеву активисткой-оппозиционеркой. Впрочем, молодой человек догадался, что девушка имеет прямое отношение к взрыву кафе с военкором Владленом Татарским.

Несмотря на это, когда к нему во время обхода пришли полицейские, он не выдал ее, заявив, что находится дома один и никого подозрительного не видел. Сама же Трепова в этот момент пряталась в шкафу.

Ранее 15 ноября были раскрыты детали вербовки Дарьи Треповой, сбежавшим на Украину журналистом Романом Попковым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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      Владимир Седов
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